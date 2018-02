Delúbio diz em artigo que nada fará o PT retroceder Em artigo publicado nesta sexta-feira no site 247, pouco antes de ter sua prisão decretada, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, exaltou o Partido dos Trabalhadores (PT) e não citou diretamente o episódio do mensalão. "Nada fará retroceder a legenda que em pouco mais de três décadas de existência sacudiu as estruturas de um Brasil destroçado pelas três sucessivas quebras no governo neoliberal de FHC, recuperando-lhe a perdida credibilidade internacional e a autoestima estraçalhada", afirmou Delúbio.