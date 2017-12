Delúbio diz deconhecer doação de bingos para campanha de Lula O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares afirmou, em seu depoimento à CPI dos Bingos, que não tem conhecimento de que empresários de bingo tenham feito doações para a campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Delúbio foi questionado sobre esse assunto pelo relator da CPI, senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), e pelo senador Romeu Tuma (PFL-SP). A suposta doação de R$ 1 milhão por empresários de bingo à campanha de Lula foi mencionada, em depoimento à CPI Mista dos Correios - já extinta -, pelo advogado Rogério Buratti, que foi secretário da Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) durante a segunda gestão de Antonio Palocci. Outra suposta doação de R$ 1 milhão teria sido feita ao PT por bicheiros do Rio de Janeiro por intermédio do ex-assessor parlamentar da Casa Civil Waldomiro Diniz. Além de afirmar que nada sabe sobre estes dois assuntos, Delúbio disse que não participou de nenhuma conversa sobre proposta de legalização dos bingos pelo governo Lula como contrapartida às supostas doações de recursos.