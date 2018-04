Delúbio consegue eleger amigo do PT Mesmo sem partido desde que foi expulso do PT por envolvimento no mensalão, o ex-tesoureiro petista Delúbio Soares (foto) conseguiu reeleger João Alfredo Neto (PT) prefeito de Buriti Alegre. Desde sua expulsão o ex-tesoureiro vem mantendo postura discreta. Apoiou Íris Rezende (PMDB), que se reelegeu em Goiânia, e foi várias vezes a Buriti Alegre, para ajudar o amigo.