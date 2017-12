Delta recebeu por obras que não saíram do papel, revela MPF

RIO - As investigações da Operação Saqueador, do Ministério Público Federal no Rio e da Polícia Federal, mostram que a empreiteira Delta recebeu dinheiro público para executar obras que não saíram do papel. É o caso da transposição do Rio Turvo, no Sul do Estado do Rio, para a qual foram destinados R$ 80 milhões. A transposição jamais aconteceu, sendo a denúncia apresentada hoje pelo MPF.

Outras obras da Delta que constam da denúncia são a de construção do Parque Aquático Maria Lenk, no município do Rio, para servir a competições dos Jogos Pan Americanos realizados na cidade em 2007, que custou R$ 60 milhões, e a de despoluição da Lagoa de Araruama, na Região dos Lagos do Rio, no valor de R$ 5,6 milhões.

No primeiro caso, a empreiteira de beneficiou de uma dispensa indevida de licitação por parte da prefeitura do Rio. No segundo, o dono da Delta, Fernando Cavendish, é acusado de ter recebido integralmente o dinheiro público e de não efetuar todos os serviços contratados. Cavendish foi condenado a quatro anos e meio de prisão em regime semiaberto pelo desvio dessa verba.

O empresário e outras 22 pessoas foram denunciados hoje pelo MPF pela lavagem de R$ 370 milhões em recursos públicos federais pela empreiteira Delta Construções SA e por 18 empresas de fachada, abertas com este fim. Cavendish teve a prisão preventiva decretada, mas está foragido, possivelmente na Europa, segundo a PF.