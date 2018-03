Delta não revela quais documentos repassou à CPI

Em sua visita ao Congresso, o engenheiro Carlos Alberto Verdini, novo presidente do Conselho de Administração da Delta Construções, limitou-se a entregar na secretaria das comissões parlamentares de inquérito do Senado um pequeno embrulho. Segundo ele, o pacote contém "documentos necessários" para a CPI do Cachoeira. Essa CPI mista investigará o envolvimento do empresário de jogos Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, com parlamentares e outros agentes.

Verdini não quis comentar quais seriam os documentos que foram entregues nesta quarta, alegando que precisava preservar os colaboradores da Delta. A visita, portanto, teve apenas um caráter midiático, em um momento em que a empresa tenta demonstrar isenção e transparência, uma vez que possui muitos contratos de obras com o governo.

Questionado sobre a prisão do ex-diretor da Delta Claudio Abreu, ocorrida nesta quarta, Verdini respondeu que "isso está sendo tratado pelos advogados". Durante a visita, que durou menos de uma hora, o executivo não passou pela sala de cafezinho dos senadores, onde lobistas costumam abordar os parlamentares para defender seus interesses.