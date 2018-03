Delta não informou saída do consórcio do Maracanã

"De toda forma, o contrato assinado com o município estabelece que, se uma das empresas decidir sair, a outra - neste caso, a Andrade Gutierrez - assume todas as responsabilidades pela obra, sem causar qualquer prejuízo à cidade", acrescentou a prefeitura do Rio. O corredor Transcarioca é uma das obras previstas para melhorar a mobilidade urbana até a Olimpíada de 2016 e deverá ligar a Barra da Tijuca, na zona oeste, ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na zona norte do Rio. O Governo do Estado informou apenas que "não houve comunicado oficial de que a Delta sairia" do consórcio do Maracanã ou de projetos como o Arco Metropolitano. Não há prazo para a conclusão da análise de contratos sob suspeita anunciada na semana passada pelo governo do Rio.

A Delta, do empresário Fernando Cavendish, é investigada pela Polícia Federal por suposta ligação com Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, preso por explorar jogos ilegais e envolvido em um escândalo de tráfico de influência com políticos. Também procurada, a assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça do Rio, que mantém contratos com a Delta para a reforma de sua sede, não retornou recados deixados pela reportagem.