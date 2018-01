Delgado ratifica candidatura e anuncia que antecipará formalização de bloco

BRASÍLIA - Na tentativa de acabar com as especulações sobre uma possível desistência e desembarque de partidos aliados, o candidato do PSB à presidência da Câmara dos Deputados, Júlio Delgado (MG), vai começar a reunir nesta sexta-feira, 30, as assinaturas dos deputados de PV, PSDB, PPS e PSB para antecipar a formalização do bloco. Oficialmente, o registro dos blocos só ocorrerá no domingo, após a posse dos parlamentares.

Ao lado dos líderes do PPS, Rubens Bueno (PR), e do PSDB, Antonio Imbassahy (BA), Delgado disse que a possibilidade de desistência não foi cogitada. "Não tem essa palavra no meu vocabulário neste momento", afirmou o candidato.

O deputado rebateu a declaração do vice-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), que hoje disse que o desembarque do PSDB da candidatura de Delgado era esperada. "Talvez tenha decepcionado não ter tido esse desembarque", respondeu.

Com o respaldo dado nos últimos dias pelo presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e pelo senador eleito José Serra (SP), o candidato demonstrou confiança e voltou a dizer que dissidências são esperadas em todos os blocos, com exceção do candidato Chico Alencar (RJ), representante do PSOL (que só tem cinco parlamentares). "A nossa dissidência será pequena", prevê.

