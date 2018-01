Delgado (PSB-MG) se diz o candidato da mudança

Intitulando-se o primeiro a se lançar contra a "candidatura única", o deputado do PSB lembrou que a ausência de disputa não permite o debate, a essência do parlamento. Júlio Delgado criticou inicialmente a proposta de Henrique Eduardo Alves de aprovar o orçamento impositivo. O deputado do PSB lembrou que essa é uma ideia que já se tentou viabilizar no passado sem sucesso. A proposta que considera mais factível, ressaltou, seria a de um contingenciamento parcial do orçamento, de uma forma que não atingisse todos os recursos das emendas parlamentares.

Júlio Delgado criticou a intenção do peemedebista de encontrar uma solução para os milhares de vetos presidenciais que se acumulam na pauta. Segundo o socialista, essa é uma pauta do Congresso e não da Câmara dos Deputados. "Está se atribuindo à Câmara uma pauta que é do Congresso Nacional", ponderou.

O deputado do PSB disse que é preciso ter uma pauta positiva que estabeleça marcos regulatórios, de modernização das leis da área energética e de interesse dos municípios. Ao rebater indiretamente Henrique Eduardo Alves, que disse estar na Câmara há 42 anos, o socialista disse que é filho de Tarcísio Delgado, que foi parlamentar do antigo MDB e um dos principais nomes na época da redemocratização.

Crime eleitoral

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O deputado é alvo de denúncia do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, por crime eleitoral. Na acusação criminal enviada na segunda-feira (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF), Gurgel afirmou que o site de campanha do então candidato à reeleição para a Câmara veiculava propaganda no dia da votação. A prática é proibida por lei.