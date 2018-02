Delgado: Linha econômica de Marina confortará mercado

De acordo com Delgado, a ideia de que possa haver desconfiança sobre a condução da economia caso Marina seja eleita está sendo desfeita. "A performance dela no debate e as falas que ela tem tido em relação a isso estão tirando uma eventual desconfiança que poderia haver", afirmou. "Há uma tranquilidade, o mercado tem recebido positivamente o crescimento da Marina", completou.

O deputado destacou a reação da bolsa de valores e a queda do dólar como sinais de aceitação aos novos patamares de intenção de votos de Marina. Segundo Delgado, há a percepção de que o programa de Marina pode "retomar crescimento e conter meta inflacionária de uma forma diferenciada". Para Delgado, é preciso continuar passando a mensagem de que o mercado pode ficar tranquilo. "O que eles não querem é a manutenção do que está", avaliou. "Ela (Marina) tranquiliza o PSB, o mercado e estamos muito otimistas", finalizou.