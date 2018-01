Delegados e promotores acompanham depoimento de empresário O delegado titular da 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa Humana (DHPP) da Polícia Civil ouve nesta terça-feira à tarde depoimento do empresário Sergio Gomes da Silva, que acompanhava o prefeito de Santo André Celso Daniel, quando ele foi seqüestrado e posteriormente assassinado. Seis testemunhas que moram perto do local onde o corpo do prefeito foi encontrado, em Juquitiba, também deram esclarecimentos à polícia. O depoimento de Sérgio Gomes da Silva, que se iniciou às 16h15, foi acompanhado pelos promotores criminais Sergio Peixoto Camargo, de São Paulo, José Reinaldo Guimarães Carneiro, de Santo André, e Saulo Mohmri dos Santos Junior, de Itapecirica da Serra, indicados pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado para acompanhar o inquérito. Silva, de camiseta branca e calça jeans, chegou acompanhado dos delegados Dejar Gomes Neto, Fernando Schimidt e do chefe dos investigadores Roberto Decomi, os três de Santo André. Logo a seguir chegou o deputado federal Luiz Eduardo Greenhalg (PT). Segundo informações não confirmadas, Silva teria feito o retrato falado dos seqüestradores do prefeito. O coordenador do Centro de Apoio Criminal das Promotorias de São Paulo, Arual Martins, afirmou que os promotores vão acompanhar todo o inquérito sobre o crime, que será enviado ao Ministério Público Estadual, após sua conclusão. ?Estamos com muitas informações, umas fidedignas, outras não, e estamos filtrando-as para ajudar na investigação? disse. ?O modus operandi dos criminosos é usado em muitos tipos de crime, mas, enquanto não juntarmos todas as peças do quebra-cabeça, não devemos falar muito para não sermos precipitados?. Às 19h desta terça-feira, o empresário ainda não havia terminado o depoimento.