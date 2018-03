Delegados da PF alertam que corte no orçamento pode afetar investigações Os delegados de Polícia Federal manifestaram nesta terça feira, 19, preocupação com o risco de corte no orçamento que pode atingir as atividades da corporação. Em nota, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), mais importante e influente entidade da categoria, avalia que o enxugamento pode provocar "paralisação das atividades da PF, inclusive de investigações e operações policiais, caso se confirme o corte orçamentário de cerca de 70 bilhões de reais desejado pela área econômica do governo federal".