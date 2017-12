Delegado quer prorrogar inquérito sobre Abel O delegado da Polícia Federal Diógenes Curado pedirá nesta terça-feira mais tempo à Justiça Federal para concluir o inquérito que investiga o envolvimento do empresário Abel Pereira no esquema de venda superfaturada de ambulâncias por meio de emendas parlamentares. Abel é acusado de ter sido o elo do esquema dos sanguessugas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Segundo o delegado, esse é o segundo pedido de prorrogação. "É uma questão processual. Tenho que checar mais dados e há mais pessoas a serem ouvidas", afirmou. O pedido será encaminhado à Justiça Federal em Cuiabá (MT). O delegado disse que enviará também um documento explicando o que foi investigado até agora. "Não chega a ser um relatório parcial. É apenas um despacho", explica. O inquérito foi aberto em setembro e, segundo a PF, o empresário teve um processo à parte por ter sido citado nos depoimentos dos principais personagens do esquema investigado pela CPI dos Sanguessugas. Abel Pereira é suspeito de intermediar licitações superfaturadas na gestão do ex-ministro da Saúde Barjas Negri (PSDB). Os empresários Darci e Luiz Antônio Vedoin, donos da empresa Planam, envolvida no esquema, disseram em juízo que Abel teria ligações com o esquema no governo anterior. Em depoimento à PF e à CPI, o empresário negou ter influência no Ministério da Saúde. O ex-ministro também negou conhecer o esquema de favorecimento. O relatório final da CPI pediu o indiciamento do empresário Abel Pereira ao Ministério Público.