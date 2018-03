Delegado da PF critica impunidade de corruptos "No universo de 512 mil presos quantos são os condenados por corrupção passiva?", perguntou o delegado da Polícia Federal (PF). "São 76", ele emenda. "Trabalhei oito anos na delegacia de combate a ilícitos financeiros. Quantas condenações definitivas aconteceram?", ele insistiu. "Zero, nenhuma". "Sabem quantos pedidos de cooperação jurídica internacional foram realizados em 2009 para casos de corrupção? Um". Ricardo Andrade Saadi, delegado da PF, é diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), braço do Ministério da Justiça que mira fortunas ilícitas que ladinos mandaram para fora do País.