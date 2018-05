Delegado confirma convite para preparar dossiê A montagem de uma força-tarefa a pedido do comitê de campanha da pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, para espionar seu rival do PSDB, José Serra, foi confirmada pelo delegado aposentado da Polícia Federal Onézimo Sousa. Seu relato, em entrevista à revista Veja, confirma todos os passos da negociação, revelados hoje pelo jornal O Estado de S.Paulo.