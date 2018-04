Delegado confirma atuação ilegal da Abin na Satiagraha

O delegado Amaro Vieira, que preside o inquérito que apura o vazamento da Satiagraha, afirmou nesta quarta-feira, 18, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Grampos estar comprovada participação ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na operação da Polícia Federal (PF), que chegou a prender o banqueiro Daniel Dantas e o ex-prefeito da capital paulista Celso Pitta, entre outros. "Não era uma colaboração formal. Era uma participação ilegal", disse Vieira, de acordo com um grupo de parlamentares que o ouviram na sede da PF, em Brasília. A corporação também confirmou o indiciamento do delegado Protógenes Queiroz e de outros quatro escrivães. Ele foi enquadrado em dois crimes: quebra de sigilo funcional e violação da lei.

Veja Também:

Operação Satiagraha

As prisões de Daniel Dantas

Os alvos da Operação Satiagraha

À saída do depoimento de Vieira, o presidente da CPI, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), disse que a comissão finalmente terá acesso aos dois volumes finais do inquérito da Operação Satiagraha. Neles, segundo o parlamentar, estão contidos os laudos do material apreendido. A avaliação dos volumes finais do inquérito, afirmou Itagiba, é fundamental para o desenvolvimento do trabalho da CPI. "O delegado Amaro nós deu várias orientações da forma como a CPI deve trabalhar (nos autos do processo) e realmente identificou que houve vazamento de dados por parte de servidores da PF."