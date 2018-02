Delegado acusa Paulinho de receber propina O delegado Rodrigo Levin disse ontem aos membros do Conselho de Ética da Câmara estar convencido de que o deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho da Força, recebeu propina, lavou dinheiro de origem ilegal e está diretamente envolvido com a quadrilha que desviava recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para municípios, desarticulada pela Operação Santa Tereza. "Propus que pegassem na Justiça cópias dos autos na íntegra. Todas as provas estão lá e cada um as interpreta como quer", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.