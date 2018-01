Delegacia de homicídio investigará morte de prefeito A delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Marco Antônio Desgualdo, designou hoje o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa Humana (DHPP) para a condução do inquérito que investiga o assassinato do prefeito de Santo André, no Grande ABC (SP), Celso Daniel (PT). Como tratava-se de um seqüestro, ocorrido em Santo André e com o corpo encontrado em Juquitiba, na Grande São Paulo, pelo menos três departamentos da Polícia Civil estavam envolvidos. A decisão de Desgualdo foi comunicada ao diretor do DHPP, Takashi Kahano, no início da tarde. Kahano distribuiu o inquérito para o delegado Armando de Oliveira Costa, da 1.ª Delegacia do DHPP. "Mas todas as informações serão centralizadas por Kahano", informou a assessoria de Oliveira. De acordo com o diretor do DHPP, as investigações sequer foram iniciadas hoje. "Recebemos o inquérito e, só a partir de agora, passaremos a pensar nele", afirmou. Kahano não arriscou previsões sobre os desdobramentos do inquérito. "Nem imaginamos pensar nisso agora; os desdobramentos podem ser muitos", disse.