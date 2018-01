Delcídio não retomará as atividades no Senado nesta terça-feira, diz assessoria do petista

BRASÍLIA - Solto desde a última sexta-feira, 19, o senador Delcídio Amaral (PT-MS) não irá, segundo informou sua assessoria, participar das atividades parlamentares nesta terça-feira, 23. O petista deve permanecer reunido com equipe de advogados para avaliar algumas das restrições impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavaski, autor da decisão que revogou a prisão provisória do ex-líder do Governo no Senado.

Entre as dúvidas, segundo assessoria do senador, está a determinação do ministro para que Delcídio permaneça recolhido no período noturno. A princípio não foi estabelecido um horário para esse recolhimento, gerando incertezas a respeito da participação do senador em sessões do Senado que poderão ocorrer durante a noite. “Os advogados vão solucionar todas as dúvidas nesta semana. Amanhã ele não vem”, afirmou Eduardo Marzagão, o assessor do senador.

Inicialmente, estava previsto que Delcídio retomasse as atividades nesta terça-feira durante a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O colegiado era presidido pelo petista, até ele ser preso em novembro do ano passado pela Polícia Federal, sob a acusação de que estaria atrapalhando as investigações da Operação Lava Jato.

Substituição. Com a ausência de Delcídio das atividades no Senado nos últimos meses, integrantes da bancada do PT apresentaram na semana passada o nome da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) para substituí-lo no comando da CAE. Uma sessão para a eleição da senadora chegou a ser marcada para amanhã, mas foi cancelada por determinação do presidente em exercício da comissão, senador Raimundo Lira (PMDB-PB). Com a decisão, a comissão terá amanhã apenas uma reunião deliberativa, com 30 itens na pauta. O primeiro deles é a Mensagem 71/2015, que contém a Programação Monetária do governo para o quarto trimestre de 2015.