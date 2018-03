Delator da Lava Jato, Paulo Roberto Costa fecha acordo de cooperação com o FBI

RIO - Delator na Operação Lava Janto, o ex-diretor da Petrobrás Paulo Roberto Costa fechou acordo de cooperação com o FBI e com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O seu advogado, João Mestieri, confirmou ao Estado que Costa vai cooperar com as investigações da Promotoria de Justiça norte-americana sobre denúncias envolvendo a Pretrobrás, como informou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

O delator vai fornecer documentos e outros materiais e, ainda, deverá comparecer a depoimentos e entrevistas quando for convocado. Em viagem, Mestieri não foi contatado para dar detalhes do acordo. A informação foi confirmada pela sua assessoria de imprensa.