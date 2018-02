Definidos candidatos às duas vagas do STJ Um desembargador de Santa Catarina, um do Distrito Federal, um do Pará e um de São Paulo foram escolhidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a lista com quatro nomes que será encaminhada ao presidente Lula, que escolherá dois deles para vagas de ministro do STJ. A lista é composta por Jorge Mussi, Dácio Vieira, Milton Augusto de Brito Nobre e Sidnei Agostinho Beneti. Os quatro indicados saíram de uma listagem original de 176 candidatos. As vagas foram abertas com a aposentadoria do ministro Castro Filho e a posse de Carlos Alberto Menezes Direito no Supremo Tribunal Federal.