Definida lista tríplice para vaga no TJ-SP O Tribunal de Justiça de São Paulo definiu a lista tríplice para escolha de um desembargador pelo quinto constitucional do Ministério Público. Foram escolhidos os procuradores de Justiça Luiz Antonio Cardoso, Oswaldo Luiz Palu e José Luiz Mônaco. A lista foi encaminhada ao secretário da Justiça, Luiz Antonio Marrey, e já está nas mãos do governador José Serra, que a prerrogativa de escolher quem vai ocupar a cadeira de desembargador do TJ.