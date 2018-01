Definição sobre partilha de royalties pode acabar no STF Com o plenário da Câmara tentando votar nas últimas três semanas o projeto do marco regulatório do pré-sal, a definição do destino do dinheiro com a produção e com a exploração do petróleo poderá acabar nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O deputado Flávio Dino (PCdoB-MA) propôs uma ação para que o tribunal estabeleça direitos iguais para todos os Estados e os municípios na divisão dos recursos. Caberá ao Supremo considerar correta ou não toda a distribuição dos royalties feita no parecer do relator do projeto, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN).