Definição da Mesa do Senado fica para a tarde de hoje

O senador Demóstenes Torres (DEM-GO), ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - e que deverá assumir a liderança do DEM a partir de março -, prometeu questionar o rodízio estabelecido pelo PT. Com a bancada reduzida a cinco senadores, o DEM pleiteia uma vaga de suplente na Mesa Diretora.

Para facilitar a composição com as demais legendas, as duas maiores bancadas cederam vagas de titular aos aliados. Assim, o PMDB cedeu uma secretaria ao PP, que deverá indicar Ciro Nogueira (PI) para a vaga. O PT cedeu outra secretaria ao PR, cuja vaga deverá ser ocupada pelo ex-líder da bancada, João Ribeiro (TO).

A primeira secretaria, espécie de "prefeitura" do Senado, responsável pela gestão dos contratos e folha de pagamento, deverá ser ocupada pelo senador Cícero Lucena (PB), do PSDB. Com a maior bancada, de 20 senadores, o PMDB deverá reivindicar, ainda, a segunda vice-presidência para Wilson Santiago (PB). A Mesa do Senado comporta 11 senadores, sendo sete vagas de titular (presidência, duas vice-presidências e quatro secretarias) e quatro suplências.