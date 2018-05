Deficiente físico será candidato a vice do PV em MG

A chapa do PV foi constituída para proporcionar um palanque no Estado para a candidatura da presidenciável Marina Silva ao Palácio Planalto. A Executiva Nacional do PV precisou intervir para garantir a candidatura, já que parte do diretório mineiro permanece fiel ao governo estadual e defendia o apoio à candidatura do governador Antonio Anastasia (PSDB), candidato à reeleição.

A chapa será homologada no próximo dia 12, durante a convenção estadual do partido. "A batalha é dura, difícil, mas vamos marcar presença. Com essa confusão PT-PMDB aqui em Minas vai sobrar muito eleitor", confia o presidente do PV-MG, Ronaldo Vasconcelos.