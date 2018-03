Defesa terá de renegociar contratos estratégicos Com menos R$ 4,383 bilhões em recursos disponíveis para 2011, o Ministério da Defesa terá que renegociar contratos estratégicos que incluíam transferência de tecnologia, de acordo com a secretária de Orçamento do Ministério do Planejamento, Célia Correa. Após o corte de R$ 50 bilhões no Orçamento da União de 2011, a dotação da pasta passou de R$ 15,275 bilhões para R$ 10,891 bilhões este ano.