Defesa tenta adiar o julgamento de réus da Monte Carlo

A advogada de Cachoeira, Dora Cavalcanti, sustenta que as diligências solicitadas pela defesa não foram cumpridas integralmente. Já Leonardo Gagno, que defende o sargento aposentado Idalberto Matias e o empresário Jose Olímpio Queiroga, questionou o direito à ampla defesa.

A audiência começou às 9h15 no auditório da Justiça Federal de Goiás. Cachoeira e Gleyb Ferreira, únicos réus ainda presos, chegaram ao prédio da Justiça por volta das 8h30 com uma grande escolta policial. Na parte da manhã, serão ouvidos agentes da PF que acompanharam as investigações. Na parte da tarde, as testemunhas de defesa.

Familiares dos réus acompanham a audiência no auditório. Cachoeira distribuiu sorrisos ao chegar no local.