Defesa pede remoção de Kátia Rabelo para BH O advogado José Carlos Dias, que defende a ex-presidente do Banco Rural Kátia Rabelo no processo do mensalão, entregou nesta segunda-feira, 18, na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pedido para que sua cliente seja removida para Belo Horizonte (MG). Condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quase 17 anos de reclusão pelos crimes de formação de quadrilha, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, Kátia está presa desde o fim de semana na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.