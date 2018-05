Defesa nega participação militar na Operação Satiagraha

O Ministério da Defesa negou, em nota oficial, que integrantes do Exército tenham colaborado na Operação Satiagraha, deflagrada no início de julho pela Polícia Federal. A nota foi uma resposta à revista Época, que publicou reportagem sobre o assunto nesta semana. A revista relata que a PF contou com a ajuda do major da Aeronáutica Paulo Ribeiro Branco Junior e de dois outros militares (Francisco Ambrósio do Nascimento e Idalberto Matias de Araújo) na operação. Segundo nota da Defesa, as Forças Armadas apenas investigaram a suspeita levantada pelo delegado Protógenes Queiroz, que comandou a operação da PF, sobre a contratação de um oficial do Exército pelo grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas. A suspeita, segundo a nota, se demonstrou infundada. "A apuração mostrou que o investigado não pertencia aos quadros do Exército, pois havia desistido da carreira militar após formar-se no Instituto Militar de Engenharia", relata a nota.