Defesa estuda novas medidas para libertar Arruda

O advogado Thiago Bouza, um dos responsáveis pela defesa do governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, disse neste sábado, 6, que passará os próximos dias analisando as medidas cabíveis para libertar o seu cliente.

"A defesa está estudando neste final de semana as medidas judiciais adequadas para retirar e restabelecer ao governador o direito legítimo que tem de se defender em liberdade", afirmou Bouza, que compareceu por volta das 16h deste sábado à Superintendência da Polícia Federal, onde ficou reunido com Arruda por aproximadamente uma hora.

Arruda está preso desde o dia 11 de fevereiro na Polícia Federal, acusado de obstruir as investigações de um suposto esquema de corrupção no Distrito Federal. Durante o dia, apenas Flávia Arruda, esposa do governador afastado, esteve na Polícia Federal para levar o almoço a Arruda. As informações são da Agência Brasil.