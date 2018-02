Defesa de Valério pede ao STF liberação de contas para pagar multa

A defesa do ex-publicitário Marcos Valério de Souza, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 37 anos de prisão no julgamento do mensalão, apresentou na última sexta-feira, 20, um recurso em que pede que ele possa utilizar dinheiro de contas bloqueadas para pagar a multa de R$ 4,4 milhões à que foi condenado no processo.

A quantia que a defesa do ex-publicitário pretende utilizar pertence à empresa 2S Participações e está bloqueada desde 2006 por decisão do próprio Supremo. Em um semelhante pedido anterior, o presidente do STF, Joaquim Barbosa, já havia decidido monocraticamente que os recursos não poderiam ser liberados porque eles eram resultados da prática de atividade criminosa.

Como Barbosa renunciou na semana passada à relatoria do processo do mensalão, caberá ao novo relator, Luís Roberto Barroso, uma decisão sobre este novo recurso. O ministro poderá remetê-lo ao plenário ou decidir sozinho.