Defesa de Protógenes diz que desconhece espionagem

O criminalista Vicente Grecco Filho disse que não tem informações sobre o relatório de análise de mídias da Polícia Federal que expõe arquivos secretos do delegado Protógenes Queiroz, seu cliente. "Ao que fui informado, os computadores e pen drives estão sob responsabilidade da perícia, vamos aguardar o resultado desse exame", disse. O advogado anotou que não tem conhecimento de que Protógenes monitorou Nélio Machado, advogado de Daniel Dantas, do Grupo Opportunity. Protógenes não foi localizado ontem para falar sobre os registros encontrados em seus pen drives. A PF informou que ele está em férias. Quando retornar do descanso, deverá assumir uma vaga na Diretoria Executiva da corporação, em Brasília, mas não exercerá missões externas. A ele está reservado um papel burocrático até a conclusão do inquérito sobre o vazamento da Satiagraha. "Protógenes ainda não foi ouvido no inquérito", informou Grecco. Ele tem se dedicado à intensa atividade política, escoltado pelo PSOL. Por onde anda, seu foco maior é o banqueiro Daniel Dantas, a quem chama de "bandido". Afirma que não é candidato a cargo político, "de maneira nenhuma". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.