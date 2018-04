Defesa de Marcos Valério pede habeas-corpus ao TRF-3

Os advogados do empresário Marcos Valério- acusado de operar o mensalão- entraram com um pedido de habeas-corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª região em São Paulo, informou a assessoria do órgão ao estadao.com.br. O pedido será analisado pelo desembargador Luis Stefanini, mas o TRF-3 não soube dizer se a decisão sairá ainda nesta quarta-feira. O empresário foi preso na Operação Avalanche, acusado de ter sido articulador de esquema de espionagem e corrupção de delegados da Polícia Federal. Na terça-feira, ele foi transferido da Custódia da PF para o presídio de Tremembé.