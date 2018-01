Defesa de Lula entrega a Moro recibos do apartamento vizinho ao seu em São Bernardo

BRASÍLIA - A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, nesta segunda-feira, 25, contrato de aluguel e recibos do apartamento vizinho ao do petista em São Bernardo do Campo. A força-tarefa da Lava Jato alega que Lula é o verdadeiro proprietário do imóvel, que teria sido recebido como propina da Odebrecht.

O apartamento 121 do Edifício Hill House, vizinho ao 122 onde mora o ex-presidente, pertence a Glaucos da Costamarques, primo do pecuarista José Carlos Bumlai. Além do contrato, assinado por Dona Marisa, falecida em fevereiro deste ano, foram anexados recibos de 2011 até 2015, todos assinados pelo proprietário.

O petista alega que o apartamento era alugado por sua família e que quem cuidava dos recibos era sua esposa Dona Marisa, falecida em fevereiro deste ano. Em seu último depoimento a Sérgio Moro, Lula foi duramente questionado a respeito de provas do suposto aluguel.

Questionada sobre o porquê de esses recibos terem sido apresentados apenas nesta segunda-feira, já que o processo corre desde o ano passado, a defesa de Lula disse que hoje se encerra o prazo de defesa no processo.