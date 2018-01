Defesa de Jaqueline diz que Conselho não pode julgá-la O advogado José Eduardo Alckmin solicitou hoje ao Conselho de Ética da Câmara o arquivamento do processo contra a deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF) com o argumento de que o colegiado não tem poderes para julgar a parlamentar por fato ocorrido antes do mandato. Jaqueline foi flagrada em vídeo de 2006 recebendo um pacote de dinheiro do delator do "mensalão do DEM", Durval Barbosa. A gravação foi publicada em primeira mão no início do mês pelo portal Estadao.com.br.