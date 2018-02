Defesa de Genoino solicita ao STF nova avaliação médica A defesa de José Genoino ingressará nesta quinta-feira, 28, com uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando que o presidente da Corte, Joaquim Barbosa, mande uma junta médica esclarecer as "circunstâncias" da piora do deputado licenciado. Para tanto, os advogados vão usar o laudo produzido pelos médicos da Câmara que, apesar de dizer que Genoino não é portador de cardiopatia grave, conclui que a situação dele se agravou nos últimos três meses.