Defesa de Genoino pede urgência ao STF em decisão Os advogados do ex-deputado federal José Genoino pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que julgue com urgência recurso que pede o retorno do ex-parlamentar para a prisão domiciliar. Condenado por participação no esquema do mensalão, Genoino está preso desde o início de maio no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Conforme a defesa, exames de sangue feitos pelo ex-deputado no último mês mostram resultados "extremamente preocupantes".