Defesa de Dantas não acredita que MPF apresentará denúncia

O advogado de defesa do banqueiro Daniel Dantas , Nélio Machado, não acredita que o indiciamento de seu cliente e mais nove executivos do Opportunity vai resultar no oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público Federal à Justiça. "Na atual conjuntura, não acredito que há evidências que sustentem uma eventual denúncia (de formação de quadrilha e gestão fraudulenta) contra meu cliente", destacou o advogado. E emendou: "Enquanto isso, a defesa vai manter sua postura serena e sem precipitações e continuaremos estudando os desdobramentos deste episódio." Machado disse que os dez indiciados pela Polícia Federal foram ouvidos pelo delegado Protógenes Queiroz individualmente. Segundo os advogados do sócio-fundador do Banco Opportunity, Dantas teria sido o penúltimo a depor, porém, o banqueiro ficou em silêncio, como ocorreu nos dois depoimentos anteriores. "Recomendei ao meu cliente não falar nada, pois é mais adequado neste momento, que é muito conturbado, e é preciso ter uma visão mais clara dos fatos", comentou. O advogado ressaltou que Dantas continua à disposição da Justiça e não vai sair do País. Sobre o fato de o banqueiro, Hugo Chicaroni e Humberto Braz terem se tornado réus por corrupção ativa na última quarta-feira, Nélio Machado afirmou que espera que o juiz Fausto De Sanctis conduza o processo sem presunção de culpa. "Acredito na Justiça de meu País e vamos mostrar de forma cabal que Daniel Dantas é inocente", finalizou.