Defesa de Dantas irá à Justiça questionar inquérito do caso

O advogado do banqueiro Daniel Dantas, Nélio Machado, disse ao chegar à Polícia Federal nesta sexta-feira, 18, que encaminhará um documento às autoridades policiais, ao Ministério Público e à Justiça, questionando a lisura do processo que envolve seu cliente. "Este documento é um protesto formal com respeito a tudo o que vem ocorrendo neste caso, pré julgamento do meu cliente, manobra das prisões. Existe algo de malvadeza nisso, pois o inquérito (da Operação Satiagraha) é uma devassa medieval." Nélio acompanha seu cliente à PF pela terceira vez. Nas últimas duas, ele orientou o banqueiro a não responder as perguntas feitas pelo delegado Protógenes Queiroz. Comunicado distribuído à imprensa pelos advogados, que será também entregue ao delegado Protógenes, informa que Dantas e os nove funcionários do Opportunity deverão "se abster de responder a qualquer das indagações" feitas pelos delegados que investigam crimes financeiros na Operação Satiagraha. (Com Agência Brasil)