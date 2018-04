Defesa de Cunha Lima recorre ao TSE e ao STF contra cassação

Advogados do governador cassado da Paraíba, Cássio Cunha Lima, e de seus aliados encaminharam nesta quarta-feira, 18, quatro recursos à Justiça para tentar derrubar a decisão tomada na véspera pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determinou a posse do senador José Maranhão (PMDB) como novo governador do Estado. Os recursos foram protocolados no próprio TSE e no Supremo Tribunal Federal (STF). Veja Também: Saiba quem são Cunha Lima e José Maranhão Entenda o caso e veja outros governadores na mira do TSE Em caso de cassação, o 2º colocado deve assumir ou a Justiça deve convocar novas eleições? Senador renuncia para assumir PB; Assembleia recorre ao STF TSE confirma cassação de Cunha Lima, que vai até último recurso Vice recorre no TSE para ficar no cargo na Paraíba TV Estadão: 'Minha cassação é um erro jurídico, diz Cunha Lima' Cássio Cunha Lima pediu no Supremo uma liminar para ficar no governo até o julgamento dos recursos, que contestam a decisão do TSE e pedem a realização de novas eleições para escolha do sucessor de Cunha Lima. Essas eleições seriam realizadas de forma indireta na Assembleia Legislativa. "Ao invés de reabrir o processo eleitoral, de modo democrático, entendeu por bem o TSE entregar à minoria vencida o governo estadual em nova contradição com a Lei Maior (Constituição Federal)", reclamaram os advogados de Cunha Lima no recurso encaminhado ao TSE. O terceiro secretário do Senado, senador Mão Santa (PMDB-PI), leu ofício em que o senador Maranhão renuncia ao mandato. Maranhão assumirá o cargo de governador da Paraíba em lugar de Cássio Cunha Lima, cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob acusação de abuso de poder econômico e político por ter distribuído 35 mil cheques a eleitores em 2006, quando foi reeleito. No Senado, a vaga deixada por Maranhão será assumida pelo suplente - o empresário Roberto Cavalcanti (PRB-PB). Também foi cassado o mandato do vice, José Lacerda Neto. Para tentar barrar Maranhão, a Assembleia Legislativa da Paraíba entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a anulação da decisão TSE que determinou sua posse. Maranhão é o segundo colocado nas eleições de 2006, no cargo de governador do Estado. A medida foi pedida pelo atual governador em exercício, deputado Arthur Cunha Lima (PSDB), primo do governador cassado, Cássio Cunha Lima (PSDB).