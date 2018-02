Defesa de Battisti deve protocolar habeas corpus no STF Os advogados do ex-ativista Cesare Battisti devem protocolar ainda hoje um pedido de habeas corpus em favor do italiano no Supremo Tribunal Federal (STF). A defesa de Battisti esperou apenas a publicação no Diário Oficial da União da decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de não extraditar Battisti para pedir sua liberdade.