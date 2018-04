Defesa de Arruda já pensa em desistir de habeas-corpus

A defesa avalia que "neste instante" julgamento de mérito do habeas-corpus pode ser desastroso para suas pretensões. Não acredita que o pleno do STF, em sua maioria, possa derrubar o entendimento de Marco Aurélio, relator, diante do clamor público que envolve a demanda.

O criminalista Nélio Machado, que integra a defesa, protestou contra "hostilidades e o tratamento desigual". Segundo ele, "neste episódio, o Poder Judiciário está sendo muito reverente com o Ministério Público (MP) e a Polícia Federal (PF) e tolerante com práticas abusivas que violam e agridem o princípio da isonomia entre as partes". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.