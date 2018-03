Defesa de Arruda estuda pedido de revogação da prisão O governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM), completa amanhã um mês na prisão sem qualquer perspectiva de ser colocado em liberdade. Seus advogados pretendem, até semana que vem, entrar com um pedido de revogação da prisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ).