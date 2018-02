Defesa cria setor para segurança de grandes eventos

A nova área deverá facilitar a coordenação das ações do Ministério da Defesa com os demais órgãos participantes dos grandes eventos e orientar a integração das ações de defesa e de segurança pública. Também irá cooperar com a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça.

A Aege terá assessor-chefe, assessor-adjunto, quatro gerências, grupo de apoio administrativo e o Escritório de Ligação no Rio de Janeiro. A força de trabalho da Aege será composta por civis e militares nomeados, além de pessoal do Ministério da Defesa e de militares das Forças Armadas, designados para atender às tarefas a serem desenvolvidas em cada um dos grandes eventos. A portaria normativa que cria o novo departamento no Ministério da Defesa está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.