Defesa Civil aguarda laudos para volta de moradores O chefe da Defesa Civil de Santos (SP), Daniel Onias, disse nesta quinta-feira que aguarda ainda hoje os laudos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e de engenheiros da prefeitura sobre riscos da estrutura dos imóveis atingidos pela queda do avião que transportava o candidato à Presidência, Eduardo Campos (PSB), no Boqueirão, bairro central de Santos. Ele disse que neste momento ocorrem trabalhos de limpeza nas áreas já liberadas pelos peritos.