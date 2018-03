Defeitos atribuídos à Dilma são qualidades, diz Alencar

Bem humorado e bem disposto, o vice-presidente informou que fará novos exames médicos na próxima terça-feira e confirmou que vai se candidatar, provavelmente ao Senado, se for confirmado que está curado do câncer. Alencar mostrou-se confiante e disse que, desde 1º de setembro do ano passado, os exames indicam redução considerável do tumor. "Se Deus me curar, posso aceitar me candidatar", disse o vice. Alencar esteve no Rio para receber o Prêmio São Sebastião de Cultura, concedido pela Associação Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele foi premiado na categoria Divulgação da Fé, pela maneira como tem enfrentado a doença ao longo dos anos.