Defeito interrompe vôo da comitiva de Lula na África

Um problema técnico obrigou um avião da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na África a retornar à capital do Congo, Brazzaville, cerca de uma hora depois de decolar em direção a Johanesburgo, na África do Sul. O avião, um Boeing 737 apelidado de "Sucatinha", levava um grupo de 25 empresários que acompanham o presidente e 25 jornalistas que fazem a cobertura da viagem. Segundo a tripulação, um problema técnico não-identificado, descrito por eles como um problema de medição no painel de controle, levou à decisão de retornar ao aeroporto da capital congolesa por precaução. Não houve pânico a bordo. Alguns passageiros afirmaram ter percebido o que teria sido o desligamento de uma das turbinas do avião quando ele ainda estava no ar, mas outros disseram não ter notado problemas até o retorno da aeronave ao Congo. O Sucatinha, com mais de 30 anos, era um dos três aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportavam membros da comitiva de Lula na África. O avião que transporta o presidente - o "Aerolula", um Airbus - e os ministros que o acompanham na viagem já havia decolado antes do Sucatinha e seguiu sem problemas para Johanesburgo. O incidente obrigou a FAB a trocar a aeronave com problemas por outra do mesmo modelo, que levaria a Brasília funcionários da Presidência e do Itamaraty que participaram da organização da visita ao Congo. Lula começou sua visita de quatro dias à África na segunda-feira, quando desembarcou em Uagadugu, capital de Burkina Faso. De lá, seguiu para o Congo e visita ainda África do Sul e Angola. Esta é a sétima visita de Lula à África desde que assumiu a Presidência. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.