Déda está estável, diz governador em exercício do SE

"Encontrei um homem com a cabeça muito sintonizada, acompanhando tudo, sabendo tudo o que está se passando com ele, e muito focado na sua saúde. O governador está lúcido e tem conhecimento de todas as mudanças políticas e administrativas que vêm ocorrendo no governo. Conversamos sobre a redução de gastos e ele se mostrou satisfeito", disse o governador em exercício.

Barreto visitou ontem Déda, que está no hospital para tratamento de um câncer gastrointestinal. O governador em exercício disse também que Déda orientou que as inaugurações e projetos de obras no Estado continuem em curso.