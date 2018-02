Déda disse que espera ampliar relação com governo federal

ARACAJU- O governador de Sergipe, Marcelo Deda (PT) disse agora na Assembleia Legislativa, onde foi empossado para o segundo mandato, que espera que sejam ampliadas as parcerias no governo da presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, Dilma "vai presidir o Brasil com a responsabilidade de continuar a obra de Lula e avançar ainda mais no desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Desejo-lhe boa sorte, declaro meu apoio integral à sua luta e minha solidariedade à sua liderança".

De acordo com Deda, que continua o discurso na Assembleia Legislativa de Sergipe, "hoje também se inaugura uma nova era: pela primeira vez na história da República uma mulher assume a Presidência. Que Deus a inspire e proteja", frisou.