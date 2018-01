Déda critica proposta de adiamento do debate da reforma O governador de Sergipe, Marcelo Déda (PT), criticou a proposta dos governadores do Sudeste de adiar o debate sobre a reforma tributária enquanto durar a crise financeira mundial. Em entrevista após deixar o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, Déda alfinetou o governador paulista José Serra (PSDB) e disse que todos devem buscar um crescimento "equilibrado" do País. "É legítimo que o Estado de São Paulo tenha posição que reflita seus interesses. Agora, é preciso entender que o Brasil não é apenas São Paulo", disse o petista. "Ninguém quer onerar (São Paulo) e ninguém quer que São Paulo termine pagando a conta." Marcelo Déda informou que Lula discute a reforma tributária na próxima terça-feira num encontro com governadores do Nordeste, no Recife. "O desafio de equilibrar o crescimento passa por sacrifícios de quem mais tem condições de fazer", disse. "O que não pode é sacrificar quem já está secularmente sacrificado, como os Estados do Nordeste." O governador de Sergipe disse que a reforma do sistema tributário pode "fortalecer" a economia no momento de crise. "Se todos são unânimes em dizer que o sistema é pesado e caro para a sociedade, nada mais propício que debater agora o assunto", afirmou. "É claro que a velocidade de sua tramitação vai depender da nossa capacidade de construir mais processos", disse. "Há muitos conflitos mesmo entre Estados de uma mesma região."