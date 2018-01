Déda: Campos usa subterfúgios para fazer campanha

Durante encontro de prefeitos, em Pernambuco, na quinta-feira, Eduardo Campos afirmou que os ataques verificados entre PT e PSDB nos últimos dias, já visando à disputa presidencial de 2014, é "tudo o que o País não precisa". Para Déda, em vez de criticar, Campos deveria elogiar a briga entre os dois adversários porque tudo é feito às claras, sem que ninguém tente esconder que está disputando pela conquista de espaços e que, cada um, faz o que pode para defender seu projeto de governo.

"Com relação à uma pretensa ''rinha'', pelo menos um elogio meu amigo e companheiro Eduardo Campos deve aos últimos pronunciamentos das lideranças do PT e do PSDB: elas estão sendo explícitas e sinceras em suas pretensões. Independente das divergências de mérito, não estão se valendo de subterfúgios para debater seus projetos e pretensões políticas com a sociedade brasileira", disse ele, numa referência às movimentações do governador de Pernambuco que, convidado a apoiar a reeleição de Dilma Rousseff no ano que vem, disse que não vai tratar do assunto agora. Mas prometeu lealdade em 2013. Campos é potencial candidato à sucessão da presidente da República.

Para Marcelo Déda, mesmo com a candidatura do senador Aécio Neves (PSDB-MG) já lançada em janeiro pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e com a de Dilma Rousseff alardeada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva num ato do PT, na quarta-feira (20), "não há antecipação de campanha". O que existe, segundo Déda, "é um legítimo e necessário debate político, oportunizado pelos dez anos de governos democráticos e populares liderados pelo PT, dos quais o PSB foi e é aliado destacado".

Déda continuou: "O que se discute - e isto interessa a todos, empresários e trabalhadores, não somente aos partidos - é qual modelo o Brasil quer para os próximos anos." Ele aproveitou para pôr mais lenha na fogueira da briga entre PT e PSDB e voltou a fazer comparações entre os governos dos dois partidos. "Nos últimos 18 anos o País experimentou dois modelos de administração pública. Qual deles a sociedade quer doravante? Este debate é um dever dos partidos e um direito da sociedade."